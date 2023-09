I Longobardi al Teatro Romano | domani la rievocazione storica

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 1 ottobre, nella splendida cornice deldi Benevento, l’associazione culturale Benevento Longobarda svolgerà unadei duelli giudiziari, così come definiti nelle leggi dei. Sarà l’occasione per scoprire un aspetto fondamentale per comprendere la società longobarda, che era incentrata sulla capacità di usare le armi, necessaria non solo per essere definito come “uomo libero“, ma anche per potersi discolpare dalle accuse nei processi. Non è infatti un caso che il termine longobardo per indicare il processo, ossia “Urtail“, avesse anche il significato di duello e sia stato tradotto in italiano con “Ordalia“, che andrà successivamente ad indicare l’usanza medievale di sottoporsi al “giudizio di Dio” in occasione di accuse di ...