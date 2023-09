I giudici liberano 3 migranti | «Il decreto è illegittimo»  Il governo | «Faremo ricorso»

La decisione deiInizialmente la notizia riguardava la decisione del tribunale di non convalidare 'il trattenimento di un cittadino tunisino, ritenendolo illegittimo alla luce del diritto ...Secondo idi Catania, però, va escluso - alla luce di principi della Costituzione - che la sola provenienza del richiedente asilo da un Paese sicuro "possa automaticamente privargli di fare ...

Catania, i giudici liberano 3 migranti: «Il decreto è illegittimo». Contestati cauzione e trattenimento. Il... Corriere della Sera

Giudici liberano migrante, 'misure governo illegittime' Agenzia ANSA

In particolare, sottolineano fonti legali, "i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro". Il tribunale smonta così le nuove ...Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo i ...