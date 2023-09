I giudici fanno la guerra al governo sui clandestini Decreto illegittimo | reazione immediata

...sapere che la parte contestata principalmente dai magistrati è proprio la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 4.938 euro da pagare per non finire nel centro. Secondo i, l'...Fonti legalisapere che la parte contestata principalmente dai magistrati è proprio "la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro".

Pozzallo, il tribunale di Catania libera 4 migranti: «Il decreto del ... Open

Migranti, i giudici sconfessano il governo: “Il decreto sulle espulsioni accelerate è illegittimo”. Già liber… la Repubblica

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di ...Dal Tribunale di Catania dubbi su procedure di trattenimento e cauzione. Santalucia (Anm):"E' la democrazia. Facciamo giurisdizione non partecipiamo ...