I consigli per il fantacalcio | titolari e riserve del settimo turno | le probabili formazioni

Leggi su notizie

(Di sabato 30 settembre 2023) Terzoin una settimana in Serie A. Settima giornata che ha in programma due scontri di alta classifica come Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. Si ritorna subito in campo in Serie A per una settima giornata che si preannuncia fondamentale sia nella parte alta che in quella bassa della classifica considerando anche che alcune panchine sono a forte rischio. Ledella settima giornata di Serie A – Notizie.com – © LapresseAd aprire ilè Lecce-Napoli, a chiudere Fiorentina-Cagliari. Naturalmente i fari sono puntati sui due big match di questa giornata: Milan-Lazio e Atalanta-Juventus. Serie A, ledella settima giornata Lecce-Napoli (30/9 ore 15) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, ...