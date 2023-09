Heidi “smonta” Anita e tira fuori la “lista” del Grande Fratello | “In prima serata? Io vomito… una bassezza unica!” – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 30 settembre 2023)Baci, in tugurio con metà degli inquilini del, ha parlato diOlivieri e del loro faccia a faccia durante l’ultima diretta in, compresa la “” di ragazzi del loft: “”, ha svelato la concorrente chiacchierando con Letizia.“ribalta”la “”: “In? Io... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.