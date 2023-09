Guerre narcos nei ghetti delle città | ora la Svezia pensa alla svolta militare

Non cercate folkloristicicon il sombrero e mafiosi con la coppola e la lupara. In questa coraggiosa inchiesta si viaggia dall'Italia ai continenti dell'oppio e della coca, dalleper ...Non cercate folkloristicicon il sombrero e mafiosi con la coppola e la lupara. In questa coraggiosa inchiesta si viaggia dall'Italia ai continenti dell'oppio e della coca, dalleper ...

Guerra tra narcos a Marsiglia, il video dell’agguato in strada con fucili d’assalto Corriere TV

Guerra ai narcos: sequestrati 700 chili di cocaina, 21 arresti tra Italia ... Ticinonline

Depuis que des balles ont été retrouvées dans l’enceinte de l’établissement, les parents d’élèves craignent qu’un drame ne survienne.La cité de la Cayolle, dans le 9e arrondissement de Marseille, est au cœur d’une guerre de territoires entre trafiquants de drogue.