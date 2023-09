Guardiola | “Caso Negreira? Quando abbiamo vinto è perché siamo stati i migliori”

"Se non vinci, non ti diverti". Danilo si schiera dalla parte di Allegri. Il difensore brasiliano della Juve ntus (32 anni ex Manchester...

AS riporta alcune dichiarazioni di Pep Guardiola sul caso Negreira che sta agitando il Barcellona : "È come quello che è successo...

ROMA - Non è certo passato sotto traccia il " caso Negreira " nel mondo del calcio: e non solo in casa Barcellona , con il club blaugrana che ...

Interpellato in conferenza stampa pre - match col Wolverhampton, Pepha risposto alle domande sul "Negreira " che sta tenendo banco in Spagna e che coinvolge il Barcellona nel periodo in cui a capo della squadra c'era proprio lui: "Lasciamo che la ...L'onda lunga delapproda anche il Inghilterra dove, sull'argomento, è intervenuto anche Pep, oggi allenatore del Manchester City ma ex tecnico dei blaugrana dal 2008 al ...

Guardiola sul caso Negreira: "Il Barcellona ha vinto perché..." Corriere dello Sport

Guardiola sul "caso Negreira": "Quando abbiamo vinto, è perché siamo stati i migliori" TUTTO mercato WEB

Interpellato in conferenza stampa pre-match col Wolverhampton, Pep Guardiola ha risposto alle domande sul "caso Negreira" che sta tenendo banco in Spagna e che coinvolge il Barcellona nel periodo in ...L'allenatore del Manchester City ha allenato i blaugrana dal 2008 al 2012 ed è intervenuto sul presunto scandalo che ha coinvolto la sua ex squadra. Ecco cosa ha detto ...