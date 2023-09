GTWC Europe | Barcellona FP1 | BMW inizia bene il week-end con WRT

(Di sabato 30 settembre 2023) WRT BMW #32 detta il passo con Dries Vanthoor al termine della prima sessione di prove libere del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup in quel di. Il belga svetta precedendo Pure Rxcing Porsche #911 e Akkodis ASP Mercedes #88, auto che si colloca in vetta alla graduatoria alla vigilia della finalissima che commenteremo domani. AF Corse – Francorchamps Ferrari #71 segue in quarta posizione davanti a Dinamic GT Porsche #54 ed a Barwell Motorsport Lamborghini #78, padrona della scena in PRO Am Cup. La categoria citata è l’unica matematicamente già assegnata dopo la tappa del Nuerburgring di luglio, ricordiamo infatti la conquista del titolo da parte di Car Collection Porsche #24. WRT ha regalato il giro veloce oggi con BMW, unica delle quattro M4 GT3 iscritte alla classe PRO a trovarsi nella parte alta della ...

Rovera riaccende la Ferrari 296 GT3 a Barcellona nel GT World Challenge Europe. Ultimo round del GT World Challenge Endurance Cup per il pilota ufficiale del Cavallino.

Maxime Robin has joined Aston Martin team Bullitt Racing in place of Jeff Kingsley, who is absent for personal reasons. Robin finished fourth in last season's Gold Cup with Team WRT and has raced in GT World Challenge Europe.