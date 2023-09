Graziani | «Non fu Grobbelaar a disturbarmi ma i flash dei fotografi Falcao sbagliò a non tirare»

(Di sabato 30 settembre 2023) Cicciointervistato da Antonello Sette per il Foglio sportivo. Riprendiamo le domande relative alla finale di Coppa dei Campioni Roma-Liverpool e a quel rigore sbagliato da(l’altro loBruno Conti). Quanto ha inciso il balletto di Brucesul suo errore dal dischetto? “Assolutamente niente. A darmi fastidio furono iscattati dai, posizionati dietro la porta. A bocce ferme, ne parlaicon il Presidente Dino Viola, che si rivolse all’Uefa. Sono passati tanti anni e nessuno ci fa più caso, ma se oggi inon tormentano più con i loroi rigoristi al momento del tiro, lo si deve in parte a me”. Oltre aidei, ha pesato anche la responsabilità che ...

...Rodolfofu condannato a 19 anni di carcere e rimesso in libertà quattro mesi dopo, in tempo per diventare presidente onorario del Msi. Al contrario di quanto accadde ai fascisti, a cui...... PFM, Ivane Gianna Nannini - e zio del cantautore Niccolò Fabi. Questo è un contenuto ... Claudio Fabi , Niccolò Fabi , Renzo Arbore La fotografia dell'articolo è pubblicataintegralmente. ...

Graziani: "Mi preoccupava non veder più sorridere Kvaratskhelia" Radio Kiss Kiss Napoli

Graziani: “Ero preoccupato perchè non vedevo più sorridere Kvara. Su Garcia…” CalcioNapoli1926.it

Non basterà per continuare l'avventura in Coppa dei Campioni ... LEGGI ANCHE:Edu e Bertoneri, ma chi se li dimentica Graziani portiere, l'eccezionale che diventa reale. La notizia che ricava dalla ...Il perché di quest’avventura durata quasi due mesi lo spiegano i protagonisti: Emanuele Pireddu e Davide Graziani, entrambi 34enni di Macomer ... «Ha una cadenza annuale ed è un rally non competitivo, ...