Gratteri | ' Ribellatevi contro l' amministrazione Brunetti La città è allo sbando | buche e sporcizia un degrado enorme'

Molto duro l'intervento de Procuratore Nicolache ha rimarcato con forza le condizioni di degrado della città, con particolare riferimento alle buche e alla sporcizia: "non venivo in città ...Molto duro l'intervento de Procuratore Nicolache ha rimarcato con forza le condizioni di degrado della città, con particolare riferimento alle buche e alla sporcizia: "non venivo in città ...

Gratteri: "Ribellatevi contro l'amministrazione Brunetti. La città è allo ... Approdo Calabria