Grande incertezza al Milan | Pioli non sa quando rientrerà questo giocatore!

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi Notizie L'ACsta affrontando il mistero della mancanza del suo centrocampista di talento, Ismail Bennacer. Questa situazione sta suscitando preoccupazione tra i tifosi rossoneri, data l'importanza del giocatore per la squadra. Ecco tutti i dettagli sul suo stato attuale. Lo stato di recupero di Ismail Bennacer L'allenatore Stefanoha recentemente fatto sapere che il recupero di Bennacer richiederà ancora del tempo. Non ha potuto fornire una data precisa, affermando che Bennacer tornerà verso metà ottobre, ma i suoi tempi sono ancora abbastanza lunghi e non così semplici da definire. Il centrocampista algerino ha subito un intervento al legamento crociato e si è sottoposto a un'operazione chirurgica poco prima della fine della scorsa stagione. Le prestazioni delsenza Bennacer Nonostante l'assenza di Bennacer, ...