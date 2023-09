Grande Fratello | due VIP richiamate dagli autori | il motivo VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 settembre 2023), Beatrice Luzzi e la Fiordaliso vengono: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore, l’ottava edizione prosegue a gonfie vele per i nuovi coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Nel corso della sesta puntata, non sono mancati gli scontri, le sorprese e i faccia a faccia. I coinquilini sono stati divisi tra la casa e il tugurio e intanto i due gruppi proseguono la propria avventura, tra critiche ed opinioni. Cosa accadrà nel corso della prossima puntata? Leggi anche –> Dayane Mello esordisce in libreria: l’annuncio e titolo del libro (FOTO) Ecco cos’è accaduto nella Casa… Come riporta Novella2000, nelle ultime ore nel tugurio, le due gieffine, Fiordaliso e Beatrice Luzzi mentre chiacchieravano hanno toccato un ...