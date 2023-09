Grande Fratello 2023 | lo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi è stato pilotato? Nuovi retroscena scuotono la casa!

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 30 settembre 2023) Nell’ultima puntata del, si è scatenata una tempesta mediatica dopo le affermazioni di Agent Beast, noto su Twitter per le sue indiscrezioni. L’accusa? Che lotrasarebbe “dagli autori.” Un’enorme sorpresa per i fan del reality. Tuttavia, è importante ricordare che queste sono solo indiscrezioni da prendere con le pinze, poiché non c’è alcuna conferma ufficiale. GF, disputa tracostruita? Oltre allotra, sembra che gli autori abbiano messo mano anche al secondo posto al televoto di Giselda Torresan. Secondo ...