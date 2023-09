Gran Hermano Vip Daniele furioso | “Prenderemo provvedimenti”

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 30 settembre 2023) Fedez su Instagram: “I medici mi hanno salvato letteralmente la vita”Fedez ricoverato d’urgenza a causa di un’ulcera gastrica, ecco come sta il noto rapperOriana Marzoli abbandona ilVIP, ecco come l’ha presaDal Moro Incredibile comunicato ufficiale diDal Moro contro ilVip 8: cos’ha dichiarato l’ex amato concorrente del Gf Vip 7?VIP 8: LE PAROLE DI- Dopo le parole della sua Bebè, è arrivato anche il comunicato ufficiale diDal Moro, ex vippone veneto che minaccia di prenderelegali contro il Gh Vip 8, reality show di Tele Cinco, reo di aver cacciato Oriana Marzoli dalla Casa. Scopriamo insieme cos’ha ...