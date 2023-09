Graduatorie GPS | aggiornamento nel 2024 | saranno ancora necessari i 24 CFU? Come potrebbero essere sostituiti?

(Di sabato 30 settembre 2023) Nelè atteso l'delle GPS,provinciali per le supplenze. Le GPS hanno infatti validità per un biennio, l'ultimorisale alla primavera del 2022. A fronte delle diverse novità introdotte dai recenti provvedimenti, si prevedono cambiamenti per ciò che riguarda i requisiti di accesso nelle GPS. I 24richiesti? Se sì,considerati soltanto quelli acquisiti entro il 31 ottobre 2022? L'articolo .

Il docente, in servizio per una supplenza conferita dalle GI, può lasciarla per accettarne un'altra da GaE o GPS? Se invece la mantiene, va ...

I Docenti inclusi in GaE, com'è noto, si sono potuti inserire anche nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto . In quale provincia ? La ...

Tenuto conto che ledi istituto ( e naturalmente le) si aggiorneranno, nel corso del corrente anno scolastico, per il successivo periodo di vigenza, la sanzione si ridurrebbe ad un ...Il problema si complica ulteriormente a causa di errori nelle liste delle. Docenti già in ... alcune scuole stanno iniziando a convocare docenti dalle lorodi istituto , o attraverso ...

Docenti inclusi in GaE e GPS, le graduatorie di istituto vanno nella provincia delle GPS. Ancora di salvezza dopo depennamento Orizzonte Scuola

Quali supplenze si possono ottenere in caso di rinuncia di nomina da GPS Scuolainforma

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 30 settembre).La maestra non c’è e il tempo pieno non parte. Alla fine della terza settimana dall’inizio dell’anno scolastico sono ancora tante le cattedre ancora in cerca di un ...