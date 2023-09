Governo | Schlein | ' non bisogna strizzare l' occhio agli evasori'

Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Questo governo insiste sulla repressione e non sulla prevenzione. E' una Giustizia sbilanciata: forte con i deboli e ...

"Questa maggioranza mostra insofferenza verso tutto ciò che non controlla" “Dopo un anno di Governo possiamo dire che questo Governo ha mostrato un ...

IN CALO FIDUCIA ITALIANI NELIn calo gli italiani che hanno fiducia nel. Secondo il ... Al terzo posto c'è Giuseppe Conte, al quarto Elly. È quanto emerge da un sondaggio Dire - ...... a cominciare dalla Presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni ed Elly: Me la trovai davanti la prima volta che avrà avuto diciotto anni: non sbagliò una parola. Pure alha iniziato ...

Meloni, Schlein e lo spettro del governo tecnico La Stampa

Non è accettabile in un paese vedere le persone più povere rinunciare a curarsi". Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein intervenendo ad Agrigento alla Festa dell'Unità.CASTIGLIONE DELLA PESCAIA - "Sebbene la richiesta di aumentare i finanziamenti al Sistema Sanitario Nazionale sia, in linea di principio, un auspicio ...