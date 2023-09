(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Ildelin questi primi mesi è completamentesu tutti i fronti. In particolare, sul piano economico, il carovita sta erodendo in modo drammatico il potere d'acquisto e le famiglie italiane sono sempre più in difficoltà. Il costo della vita è aumentato a dismisura e i salari sono rimasti fermi. E ilnon ha fatto praticamente nulla. Ha messo in campo azioni assolutamente inadeguate, dimostrando che al di là della propaganda la destra non è in grado di dare risposte serie ed efficaci ai problemi dei nostri cittadini. Illa smetta di evocareper coprire le proprie incapacità e provi ad occuparsi dei problemi del Paese se ci riesce". Così Piero De, deputato del ...

... Vice Presidente ALI, Sindaco di Bagno a Ripoli; Guido Castelli, Commissario dialla ... Marco Damilano , giornalista e saggista; Massimo D'Amore, Vice Direttore TG2; Piero De, Deputato; ...che parla di pace e Barbara che manca Il diretto interessato non esclude una riappacificazione ... ministro per le riforme istituzionali nelMeloni. Nel pomeriggio la massima assise civica ...

Governo: P. De Luca (Pd), ‘bilancio fallimentare ma pensano a finti complotti’ La Sicilia

Campi Flegrei, De Luca (Pd): “Il governo sblocchi i fondi, sono le uniche risorse che abbiamo” Globalist.it

Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Il bilancio del governo in questi primi mesi è completamente fallimentare su tutti i fronti. In particolare, sul piano economico, il carovita sta erodendo in modo drammati ...E non solo per 14 miliardi di euro, come era emerso in questi giorni. Lo scostamento aggiuntivo che il governo dovrà chiedere al Parlamento di autorizzare si attesta a una cifra decisamente elevata: ...