(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Gli italiani, con il loro voto, hanno deciso in modo chiaro e netto a chi affidare ildelper cinque anni, scegliendo dopo tanto tempo unpolitico di centrodestra. Ilc'è, è forte, sta lavorando bene e durerà cinque anni perché la maggioranza è compatta. A chiunque avesse la tentazione di lavorare ad unricordo che sarebbe un'altra grandedellae che sarebbe unper la credibilità del”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio

Maurizio Lupi , leader di Noi Moderati e sostenitore centrista dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni , liberale da sempre non ci sta a definire ...

L'intervento nel capitale di Tim, la presenza nelle acciaierie, il controllo di Mps, i miliardi spesi per Ita: il moderato-liberale, leader della ...

Per Maurizio Lupi , il leader di Noi moderati, ala centrista e moderata del Governo Meloni, chi è chiamato a guidare un Paese deve necessariamente ...

“All’amico Crippa della Lega dico: ma a che serve alzare i toni , fare continue fughe in avanti, trasformandosi nell’opposizione all’interno del ...

Nel 1964, in seguito ad un accordo con ilfrancese, gran parte delle salme dei Caduti della ... al Cimitero comunale della Cigna () in via don Aldo Mei, con la deposizione delle corone al ...... Fondazione De Gasperi, che ritorna sulle scene e Maurizio, Deputato di Noi Moderati. Con loro ... Sul tema dell'immigrazione ilha un unico obiettivo: apparire. É ilche ha parlato ...

Governo: Lupi, ‘tecnico sconfitta per politica e danno per Paese’ La Sicilia

Migranti: Lupi, 'posizione governo più giusta, lavorare per piano Mattei e dialogo con Europa' La Gazzetta del Mezzogiorno

Questa settimana ci occupiamo della proposta di Matteo Salvini sul "condono". Una proposta che ha agitato la sinistra e (a dire dei giornali rossi) ha diviso l'esecutivo. Ma è davvero così Abbiamo se ...Pur "grande sostenitore" di questa opera, Maurizio Lupi nota che "la situazione economica ... All'interrogazione di Avs in cui si chiedeva se il governo intendesse "abbandonare o ridurre per il futuro ...