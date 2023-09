(Di sabato 30 settembre 2023) Maurizioha partecipato alla kermesse di tre giorni di Forza Italia, organizzata a Paestum, in provincia di Salerno. Evento inaugurato in ricordo dell'87esimo compleanno di Silvio Berlusconi. Il vice presidente di Palazzo Madama e senatore di FI, è entusiasta del lavoro svolto fin qui dall'esecutivo di Giorgia Meloni. "E' uncon grande tenuta, tonicità del presidente del Consiglio. Si diceva che non avrebbe fatto la prima legge di stabilità e l'ha fatta. Si diceva che sarebbe stata isolata nel mondo e invece riesce a dialogare con tutti. Ha incrementato i posti di lavoro che hanno raggiunto i livelli del 2004, una percentuale record", ha detto. "Ci sono ancora tante cose da fare sul fronte dell'immigrazione, del controllo del territorio. L'agenda è fitta. Il...

"In altri tempi sarebbe caduto il governo ". Non ci va giù piano Maurizio Gasparri , segno che il caso della tassa sugli extraprofitti delle banche, ...

... in Calabria e in Sicilia, sognare un centrodestra che ritorni anche alregionale della Campania sarebbe importante', conclude"Maggioranza spaccata"; "Salvini divide il"; "Il condono della Lega manda su tutte le furie ...astio e divisione sul tema *ASCOLTA IL PODCAST PER SCOPRIRE LE REAZIONI* Maurizio, ...

Governo, Gasparri: "Proseguirà oltre il 2027" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Fi: Gasparri, 'ricordiamo Berlusconi a Paestum come leader inimitabile' La Gazzetta del Mezzogiorno

Antonio Tajani è arrivato a Paestum, in provincia di Salerno, in occasione della kermesse di tre giorni di Forza Italia che oggi è stata inaugurata in ricordo ...Maurizio Gasparri torna sul tema migranti e sulle tensioni con la Germania da Paestum per l'appuntamento nazionale di Forza Italia. "I tedeschi non possono ...