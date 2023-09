Governo | Bonelli | ' Meloni parla di complotto per nascondere fallimenti'

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Questoè inadatto ad affrontare i problemi, incolpa gli altri ma se la dovrebbe prendere con la sua incapacità: la conferma viene anche dalla decisione del Tribunale di Catania che ha accolto il ricorso di un migrante giudicando il recente decreto delsui migranti ‘illegittimo in più parti' e contestando la procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro. È chiaro che è in atto da parte della presidenteuna campagna di distrazione di massa che punta a trasformarla in vittima di undei poteri forti, non si sa quali, che punterebbero a untecnico: ma arne è solo lei". Lo afferma il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo. “La teoria ...

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Il migrante che verserà 5.000 euro non andrà nei centri di detenzione. Invece chi non paga va nei campi di detenzione, ...

Così su X il co - portavoce di euro pa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli , in riferimento al decreto del ministero ...

Il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di alle anza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli , in una nota ufficiale ha attaccato il governo ...

'Giorgia Meloni e il suo governo , in un momento critico per l'Italia, con la povertà sociale in aumento nel nostro paese, sembrano avere una sola ...

Lo dice Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, nel corso della conferenza stampa, alla Camera, per presentare la proposta di legge di istituzione ...... non passerai, perché ogni giorno staremo lì a fare il cane da guardia sperando che il, e ... L'Italia ha altre priorità, che non sono quelle di Salvini', conclude

«Lo Stretto diventi Parco nazionale, assieme alla Costa Viola calabrese. E sul Ponte si metta sopra una pietra tombale» . «Solita provocazione degli ecologisti in salsa italiana, quelli che non dicono ...