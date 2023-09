Golf | Ryder Cup | Europa in vantaggio 10½ a 5 ½ dopo la seconda giornata

L'Europa chiude la 2giornata diCup avanti di cinque lunghezze sugli Stati Uniti: al Marco Simone& Country Club di Roma, il Vecchio Continente è avanti 10½ - 5½. Decisivi i 12 singoli in programma domenica: all'Europa ......a cura di Fabio Abbati La vignetta riproduce il logo diCup 2023 in evidenza sul Colosseo rappresentativo di roma che ospita nel 2023 la prestigiosa competetizione internazionale di. Sulla ...

Ryder Cup LIVE: Europa-Usa 9½-4½, ora i four-ball Sky Sport

Kilt e sdraio, cori e silenzi: la festa del popolo del golf alla Ryder Cup La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROME, SEP 30 - Justine Timberlake was among the fans rooting for Team USA to make a comeback in the Ryder Cup Saturday after falling ... Timberlake is a big golf fan and this week opened a ...(ANSA) - ROME, SEP 30 - There is "always hope" of Team USA coming back to win the Ryder Cup, Collin Morikawa said after earning a point with Sam Burns over Viktor Hovland and Ludvig Aberg Saturday.