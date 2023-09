Golf | a Roma lanciata la piattaforma per gli appassionati nel mondo

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Sport superjet per far decollare un mix fantastico: passione e vacanze. Ilal centro della scena nella fotografia epica dei Fori Imperiali ai Mercati di Traiano. Ilindossa l’esclusività maestosa della città eterna che rende il prestigioso evento internazionale della Ryder Cup magico, regalando un’atmosfera da sogno. Tutti in buca dunque ai Mercati di Traiano per la “Italy BestNight After Ryder Cup” immersi nellaantica. After Ryder Cup ma con il green e la bellezza legata altra gioco e turismo come comune denominatore. Bestha voluto cogliere l’occasione della Ryder Cup Rome 2023, prestigiosa sfida fra la squadra Europa e la squadra USA con i protagonisti delmondiale in corso sui green del Marco Simone, per ...

Così Antonio Stocchi , Presidente del DMO Lazio Golf District, a margine di “Italy Best Golf Night After Ryder Cup 2023 ” “La Ryder Cup 2023 di Roma ...

Anche il golf nel mirino degli eco- gretini in cerca di riflettori. Soltanto i servizi capillari adottati dalla Questura di Roma per garantire la ...

Roma , 30 set. - (Adnkronos) - Sport superjet per far decollare un mix fantastico: passione e vacanze. Il Golf al centro della scena nella fotografia ...

Roma , 30 set. - (Adnkronos) - Sport superjet per far decollare un mix fantastico: passione e vacanze. Il Golf al centro della scena nella fotografia ...

Tutti in buca ai Mercati di Traiano per la “Italy Best Golf Night After Ryder Cup” immersi nella Roma antica Sport superjet per far decollare un mix ...

Tutti in buca dunque ai Mercati di Traiano per la "Italy BestNight After Ryder Cup" immersi nellaantica. After Ryder Cup ma con il green e la bellezza legata altra gioco e turismo ...... Prefetto di, ha commentato in una nota l'intervento degli agenti della Digos di, in ... capolinea della Metro B, e con ogni probabilità avevano intenzione di recarsi al Marco Simone...

Roma invasa dalle golf car ma non tutte sono in regola. E il Comune latita RomaToday

Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Un terzo degli italiani, il 35%, sarebbe attratto dall’idea di assistere alla Ryder Cup. È quanto emerge da “Gli italiani e il golf”, l’ultima indagine realizzata da Noto ...Tutti in buca ai Mercati di Traiano per la "Italy Best Golf Night After Ryder Cup" immersi nella Roma antica. After Ryder Cup ma con il green e la bellezza legata al golf tra gioco e turismo come ...