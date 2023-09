Gli Usa lanciano l’allerta | «La Serbia ammassa truppe ai confini del Kosovo» La Nato pronta all’intervento

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023) Lastandoaidel. E gli Stati Uniti chiedono a Belgrado di ritirarle immediatamente. Mentre ladà il via libera al dispiegamento di nuove forze nel nord della repubblica kosovara. Allo scopo di «continuare a garantire un ambiente sicuro a tutti gli abitanti». Il portavoce della del Consiglio per la sicurezza nazionale americana John Kirby ha infatti reso noto che Washington «vede un importante dispiegamento militare serbo lungo il confine». Compresa l’installazione «senza precedenti» di artiglieria, carri armati e unità di fanteria. Nel briefing, Kirby non ha voluto evocare il rischio di un’eventuale invasione serba nella sua ex provincia. Che Belgrado non riconosce come indipendente. E dove da giorni si sono riaccese tensioni mai veramente ...