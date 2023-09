Giustizia | Sisto | ' Fi si batte perché sia giusta | manterrò promessa a Berlusconi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Laper Forza Italia è un tema fondamentale. Sappiamo bene quanto il presidenteci tenesse,avendo subito tante ingiustizie voleva che l'Italia e gli italiani avessero una. Io ho promesso al nostro Presidente che avrei portato a casa la riforma dellae lo farò". Lo ha detto il viceministro allaFrancesco Paolointervenendo nel corso della tre giorni del partito che si sta svolgendo a Paestum. "In questo Paese non si è colpevoli fino a sentenza definitiva di condanna - ha proseguito -. E invece assistiamo quotidianamente a un tiro al bersaglio mediatico per cui un'informazione di garanzia diventa un marchio da cui non ci si libera. Grazie alla riforma ...