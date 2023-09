Giustizia | Schlein | ' ogni riforma sia frutto di confronti con chi la fa funzionare'

**Giustizia : Schlein - 'da Governo solo provvedimenti spot - decisioni di corto respiro'** Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Il ministro Nordio ha più volte annunciato un cantiere di riforme organiche, ma alle parole non sono seguiti i fatti, ...

Giustizia : Schlein - 'da Governo approccio muscolare e aggressivo verso magistratura' Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Dopo un anno di Governo possiamo dire che questo Governo ha mostrato un atteggiamento di fondo, un approccio ...

Schlein : "Per Europee tema centrale sarà giustizia fiscale" Roma, 12 settembre 2023 "Nella campagna per le prossime elezioni Europee uno dei temi centrali per noi sarà la giustizia fiscale. Non possiamo avere ...

Cernobbio - Nordio : nessuno slittamento riforma giustizia. Schlein : insisteremo su salario minimo Concentratissima l’ultima giornata che, come di consueto, è dedicata all’Italia. Si parte con l’opposizione e gli interventi di Calenda, Conte e ...