Giustizia | Pittalis Fi | ' importanti risultati su intercettazioni | ora avanti su prescrizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Una certa parte della magistratura ha rappresentato il braccio armato della sinistra, alterando le regole del gioco democratico per stabilire chi doveva stare dentro o fuori dal Parlamento, e oggi il problema non è risolto. Noi dobbiamo continuare – e Forza Italia lo sta facendo con coraggio e determinazione – a combattere per portare a termine quelle riforme tanto volute dal presidente Berlusconi", come quella della. Così Pietro, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione, intervenendo alla tre giorni azzurra che si sta svolgendo a Paestum. "In questi giorni – ha proseguito - abbiamo portato a casasul piano delle, grazie al lavoro dei colleghi in commissione ...