Giustizia | Nordio | ' eresia pensare che magistratura finisca sotto controllo esecutivo' **

(Di sabato 30 settembre 2023) Palermo, 30 set. (Adnkronos) - "Ho fatto il magistrato e lo rifarei e mi sento con la toga addosso. Perciò mi preme dire che, quali che siano le riforme, per me sarebbe unache lapossa finireildell'". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlointervenendo al congresso nazionale della corrente dellaArea, a Palermo,. "Ho scelto questa professione perché è la più libera e importante nell'attuazione del dettato costituzionale, vincolata come è solo alla legge. Mai l'avrei scelta se avessi pensato che da pm avrei avuto sopra di me un potere gerarchico rappresentato da un partito", ha detto.

A dirlo è il ministro dellaCarlointervenendo a Palermo al congresso nazionale di Area democratica per la. "Quando ho detto che la mafia non parla al telefono, alludevo al ...E' una vecchia idea del ministro dellaCarlo. Era scomparsa dai radar. L'ha rimessa in campo ieri Meloni spiegando, da Malta dove sono riuniti i paesi del Med 9, perché giovedì a ...

Migranti, il ministro della Giustizia Nordio: contro i trafficanti "guerra totale e senza sconti" RaiNews

A Palermo il ministro della Giustizia Nordio annuncia «una guerra globale ai trafficanti di esseri umani» MeridioNews - Edizione Sicilia

Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio prima di lasciare Palazzo Steri a Palermo dove ha partecipato al congresso nazionale di Area.(Adnkronos) – “Quando parlo di intercettazioni non solo lascio sempre da parte il problema del terrorismo e della mafia su cui non solo non si tocca nulla, ma proprio con il Procuratore nazionale anti ...