... gelosie, avidità, sete di potere, odio, discriminazioni); ci sono le idee strampalate (a dir poco) di politici e cittadini sulle questioni diAllora la domanda diventa: Si può e come si ...Bastae lacrime di coccodrillo! Per questo si inaspriscano le pene, si abbia, ma soprattutto si faccia prevenzione'. ...

Giustizia e ipocrisia: sbandierare crocifissi e far morire gli stranieri in mare Globalist.it

Periferie, sgomberi ATER a Tor Bella Monaca: no alla guerra ai ... USB

Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete ...ROMA (ITALPRESS) – “A Marzabotto e nei territori che cingono Monte Sole, 79 anni or sono, si toccò l’abisso della barbarie e della ...