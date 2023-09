(Di sabato 30 settembre 2023) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Da. La trasformazione diè compiuta e con il congresso di Palermo si iscrive al ‘campo largo' con la benedizione di Conte e Schlein. Un'evoluzione preoccupante. Non hanno, manon". Lo dice Enrico, deputato di Azione.

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il ministero della Giustizia sostiene di aver speso solo 700 euro per la inutile e dannosa commissione per la riforma ...

Roma, 20 set. (Adnkronos) - "Sul decreto Intercettazioni la maggioranza è in frantumi e il governo non sa che pesci pigliare e rinvia i pareri sugli ...

Roma, 28 set (Adnkronos) - "Come relatore delle proposte di legge sulla prescrizione ho proposto alla commissione Giustizia della Camera il testo ...

Stiamo lavorando a questo, ai fini di attuare i piani del Pnrr, velocizzare i processi, soprattutto quelli civili, perché la lentezza dellacicirca due punti di Pil; lo sappiamo che ......Carlo Nordio intervenendo a Palermo al congresso nazionale di Area democratica per la. "... "La lentezza dei processi cidue punti di Pil, lo sappiamo. Dunque, c'è la necessità di ...

Giustizia: Costa, ‘Area da corrente a partito, senza voti ma con armi non convenzionali’ La Ragione

Giustizia: Costa, 'ho proposto io ritorno alla Cirielli, testo Pittalis in aula il 27 ottobre' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultim'ora su ticinonotizie.it PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi quella economica è la principale emergenza in Italia, la lentezza dei processi ci costa il 2% del Pil”. Lo sottolinea il ministro della Giusti ...Palermo, 30 set. (askanews) - "Per me sarebbe una eresia pensare che la magistratura possa finire sotto il controllo dell'esecutivo". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando nel corso ...