Giuntoli | “Osimhen? Senza stop pandemia avrebbe fatto 30 gol in Francia e ora sarebbe in Premier”

Il metodo: ecco come ha scoperto Kvara e. La verità sul mancato scambio col Chelsea Vlahovic - Lukaku . Caso Pogba:rivela come si muoverà la Juve .e la passione ...... senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo, senza lo stop per la pandemia forseavrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier'. METODO- 'Non mi piace il ...

Giuntoli a Repubblica: "Osimhen Senza la Pandemia e lo stop in Francia sarebbe in Premier" Tutto Napoli

Giuntoli: “Osimhen e Kvaratskhelia affari fortunati. Napoli in piena corsa scudetto” CalcioNapoli1926.it

Le parole del dirigente bianconero: «Vogliamo anche creare un ambiente che guardi non solo al risultato ma alla prestazione».Ai microfoni de La Repubblica, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha raccontato i suoi primi mesi ... senza lo stop dei match per la pandemia probabilmente Osimhen avrebbe fatto 30 ...