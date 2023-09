Giuntoli | «a Napoli ho colto delle coincidenze | senza la guerra non avrei preso Kvara a quel prezzo»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 settembre 2023)intervistato da Repubblica (il giornale di Elkann, ricordiamo). Parla del colpotskhelia e dell’importanza. «Quanto allo scouting, ho trovato qui grandi professionalità. Oggi nel calcio tutti sanno tutto, è difficile battere sul tempo gli altri e fare affari a costi contenuti. Io aholanonlo stop per la pandemia forse Osimhen avrebbe fatto 30 gol in Francia e sarebbe finito in Premier». Esiste un metodo? «Non mi piace il termine. Solo sono uno che lavora tanto, che sta ...