Giselda Torresan | le foto Instagram prima del Grande Fratello

Giselda Torresan è scoppiata in lacrime perché non è stata scelta come preferita del pubblico . Ecco il video L'articolo Giselda Torresan in lacrime ...

Le lacrime di Giselda Torresan al Grande Fratello : "Perché il pubblico ha votato Beatrice e non me?".

La sesta puntata del Grande Fratello è appena terminata quandoè scoppiata a piangere. A far crollare la ragazza delle montagne non è stata la pressione della puntata ma una motivazione molto banale.ha versato fiumi di lacrime perché il ...Ormai per moltissimi telespettatorial Grande Fratello 2023 ha abbonato il personaggio di amante della natura e delle montagne. La gieffina aveva inizialmente conquistato tutti mostrandosi come l'ingenua del gruppo, per ...

I tuguriati su Beatrice Luzzi e Giselda Torresan - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Giselda Torresan come non l’avete mai vista prima d’ora: le foto Instagram prima della partecipazione al Grande Fratello Giselda Torresan come non l’avete mai vista Senza dubbio una delle protagoniste ...La concorrente critica anche il rapporto fra la sua amica e Giselda, forse troppo intenso, forse troppo vincolante. Secondo il suo pensiero, Rosy dovrebbe lasciare più spazio a Giselda, per evitare ...