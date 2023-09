Giro dell’Emilia | Giulio Ciccone | “Viviamo in un ciclismo con 2-3 che hanno una marcia in più”

(Di sabato 30 settembre 2023)ha concluso ilall’ottavo posto. Il ciclista italiano è rimasto con i migliori fino al tratto più duro del San Luca, dove si è staccato ed è così giunto al traguardo con un ritardo di 15 secondi dallo sloveno Primoz Roglic. Risultato abbastanza positivo per l’alfiere della Lidl-Trek, che si lancia con ottimismo verso ildi Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione che andrà in scena tra sette giorni.ha analizzato la propria prestazione al microfono di Tina Ruggeri di InBici: “Rimanere lì è sinonimo di buona condizione, ma manca ancora un po’. Ormaineldove ci sono 2-3 cheunain più, già stare lì è un ...

Terza vittoria in carriera nel Giro dell’Emilia per Primoz Roglic , che grazie a un’azione perfetta nel finale si è laureato campione dell’edizione ...

Terza vittoria in carriera nelper Primoz Roglic , che grazie a un'azione perfetta nel finale si è laureato campione'edizione numero 106. Al settimo cielo il corridore sloveno, capace di mettersi alle spalle ......investendo anche in un progetto di solidarietà per l'... una vera presa in). Oggi, comunque, la Giunta provinciale ha ... nell'ambito'Avviso pubblico 1/2022 PNRR Next generation Eu - ...