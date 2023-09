Giro dell’Emilia 2023 | risultati e classifica | ordine di arrivo | Roglic cala il tris davanti a Pogacar

(Di sabato 30 settembre 2023)didel, celebre corsa di un giorno emiliana, quest’anno con partenza da Carpi ea San Luca di Bologna dopo 204 km con 2.800 metri di dislivello e tante salite dopo il primo terzo pianeggiante. Il vincitore dell’edizione numero 106 è Primoz, protagonista di un vero e proprio capolavoro nei metri finali che gli regala la terza affermazione nel. Lo sloveno della Jumbo-Visma scatta al momento giusto e fulmina i diretti concorrenti, che non riescono a riprenderlo. Solo secondo Tadej, indiziato numero uno per la vittoria finale, che forse ha aspettato troppo a partire, vanificando così il duro ...

Oggi ha annunciato l’addio alla Jumbo-Visma in vista della prossima stagione, nel frattempo però Primoz Roglic continua a vincere. Trionfo numero ...

Primoz Roglic ha annunciato prima della partenza del che lascerà la squadra olandese Jumbo - Visma a fine stagione. "Posso solo confermare che lascerò la squadra. Dirò dopo le gare (in Italia) dove andrò", ha detto Roglic ai giornalisti.