Giro dell’Emilia 2023 | Primoz Roglic trionfa ancora | battuto Tadej Pogacar

(Di sabato 30 settembre 2023) Oggi ha annunciato l’addio alla Jumbo-Visma in vista della prossima stagione, nel frattempo peròcontinua a vincere. Trionfo numero tre dopo quelli del 2019 e 2021 sul San Luca per il fenomeno sloveno al: sprint devastante al quale il connazionalenon è riuscito a rispondere. Otto corridori all’attacco nella prima fase di gara: Jacopo Mosca (Lidl Trek), Matteo Montefiori e Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), Mattia Bais (Eolo Kometa), Alex Bogna (Alpecin), Christian Scaroni (Astana), Floris de Tier (Bingoal) e Marcel Camprubi (Q36.5). Il gruppo, guidato dalla UAE Emirates, ha gestito la situazione andando a chiudere praticamente all’approccio della prima ascesa verso il San Luca. Dal plotone è partito al contrattacco Chris Harper ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11 Sono loro dunque a passare per la prima volta sul traguardo, dietro di loro un gruppo bello ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 I big si muoveranno probabilmente negli ultimi due giri … 15.27 Ci aveva prova to anche Lennert ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.46 Mantiene 10” Chris Harper (Jayco-AlUla), a 13 chilometri dal traguardo. 15.44 Quindici chilometri al ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.02 Siamo ai piedi del San Luca , fra poco inizia la festa.. 15.59 Riepiloghiamo: Enric Mas (Movistar), ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 La top 10 del Giro dell’Emilia 2023 . Miglior azzurro Giulio Ciccone: 1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 2 ...

Alle 11:00 , in diretta dallo studio TV1 di Milano , c'è il notiziario sportivo " TG Sport Giorno ." Alle 14:00 , sempre in diretta , si può seguire il CiclismoMaschile da Nonantola,...Primoz Roglic ha annunciato prima della partenza delche lascerà la squadra olandese Jumbo - Visma a fine stagione. "Posso solo confermare che lascerò la squadra. Dirò dopo le gare (in Italia) dove andrò", ha detto Roglic ai giornalisti.