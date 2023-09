Giro dell’Emilia 2023 oggi in tv | orari | percorso | favoriti | streaming Pogacar sfida Roglic sul San Luca

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) Le Classiche italiane entrano nel vivo con l’atteso, una corsa divenuta ormai un appuntamento imperdibile del mese di settembre e che anche quest’anno accoglie un cast davvero stellare. ILDEL204,1 km con partenza da Carpi e arrivo a Bologna sul Santuario di San. Saranno 2800 i metri di dislivello. Primi 60 km pianeggianti, poi si inizia a fare sul serio con i due GPM di Samone e Monte Nonascoso. Una volta a Bologna, vi sarà un circuito di 9 km da affrontare per cinque volte. Ed è qui che si deciderà la competizione, con l’arrivo posto proprio in cima al San. Si tratta di uno strappo davvero impegnativo, che rimarrà nelle gambe perché affrontato in cinque occasioni. Misura 1900 metri ed ha una ...