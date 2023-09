Giovanna Mezzogiorno denuncia | “Scartata da registe per il mio peso”

Leggi su dilei

(Di sabato 30 settembre 2023)è una della attrici più premiate del panorama cinematografico nazionale, ma non sempre il suo indiscutibile talento è bastato per assicurarle dei ruoli. L’interprete de ‘L’ultimo bacio’ ha infatti raccontato in una recente intervista di aver vissuto un periodo lavorativamente molto difficile, che l’ha vistada diversi registi a causa di un aumento di. Una tematica cheha deciso di affrontare anche nel suo primo cortometraggio da regista, “Unfitting”, in cui racconta come, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione, certe dinamiche sul corpo delle donne non siano mai cambiate. LadiA 48 anni e con numerosi premi nel suo palmerés,...