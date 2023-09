Giorgia Meloni e il complotto del governo tecnico | «Se cado si torna a votare»

Leggi su open.online

(Di sabato 30 settembre 2023)teme il Grandedel. E pensa che dietro gli aumenti dello spread e le liti con la Germania sulle Ong ci sia un piano per farla sloggiare da Palazzo Chigi. Lo ha detto lei stessa a La Valletta durante i lavori del vertice EuMed9. «La preoccupazione la vedo soltanto nei desideri di chi immagina undemocraticamente eletto debba andare a casa per essere sostituito da unche nessuno ha scelto. Mi diverte molto il dibattito. Si fanno già i nomi dei ministri. Ma temo che questa speranza non si tradurrà in realtà. L’Italia rimane una nazione solida, che ha una previsione di crescita superiore alla media europea. E a quella di Francia e Germania», ha sostenuto per esorcizzarlo. Dietro le quinte Il nervosismo della ...