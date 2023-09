Ginnastica ritmica | Maccarani ha avuto solo “un eccesso di affetto” La rabbia delle ex Farfalle

(Di sabato 30 settembre 2023) La giustizia ha parlato: “La colpa di Emanuela? Averundiper la ginnasta Anna Basta”. Questi sono i fatti per come un tribunale li ha fissati agli atti. Peccato che dietro ci sia un abisso, fatto di violenze psicologiche, di abusi, di disagio. Il contesto, per chi non lo sapesse, è quello dello scandalo scoppiato nel mondo dellacirca un anno fa dopo le prime denunce di abusi psicologiciexAnna Basta e Nina Corradini e la valanga che ha coinvolto in particolare l’Accademia di Desio. L’allenatrice della nazionale di, Emanuela(S) con i suoi avvocati Amilio Presutti e Daniela De Domenico al Tribunale federale nazionale della ...

Emanuela Maccarani era stata processata per gli abusi emersi l'anno scorso, riceverà un «sollecito scritto ad essere più attenta in futuro»

La giustizia ha parlato: 'La colpa di Emanuela Maccarani Aver avuto un eccesso di affetto per la ginnasta Anna Basta'. ...Non ha voluto commentare subito la sentenza di ammonizione del tribunale federale per Emanuela Maccarani . L'ex Farfalla Anna Basta si è presa una notte per ragionare, pensare. Lei che, insieme a Nina ...

"Ieri ho avuto modo di terminare la mia giornata lavorativa e di realizzare ciò che è avvenuto. Vorrei partire sempre dallo stesso concetto: il mio obiettivo non è condannare qualcuno, bensì cambiare ...