Ginnastica | Basta | “Bisogna cambiare un sistema malato e distruttivo per gli atleti”

Leggi su sportface

(Di sabato 30 settembre 2023) Anna, ex farfalla, ha denunciato gli abusi psicologici dell’Academia di Desio e dopo la sentenza del tribunale della Feder: “Quello che posso dire oggi è semplicemente che condivido le perplessità del ministro Abodi. Come si può giustificare un abuso dietro “l’eccessivo affetto”? È come se in un rapporto violento di coppia si potesse ancora giustificare il partner aggressivo per l’eccessivo amore. Credo che siano riflessioni da fare e da non dimenticare, perché tutto questo è solo l’inizio di una rinascita da parte di tutte le persone che non hanno avuto modo di vivere serenamente la propria passione. Continuerò ad essere presente ed a espormi per dare speranza a tutti quei ragazzi e ragazze che coltivano dei sogni, perchési può. Si deve. Il mio obiettivo non è condannare qualcuno, bensì ...