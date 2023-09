Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | ordini di rotazione delle qualificazioni maschili | Italia in chiusura

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) L’farà il proprio esordio aidinella giornata di domenica 1° ottobre (ore 12.15), scendendo in pedana ad Anversa (Belgio) per prendere parte alle. I Campioni d’Europa sono stati inseriti nella sesta e ultima suddivisione, dunque entreranno in gara conoscendo i risultati di tutte le avversarie e avendo ben chiaro il riscontro che devono ottenere per staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 (nove pass in palio escludendo le già ammesse Cina, Giappone e Gran Bretagna). I Moschettieri inizieranno al corpo libero. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atleti a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale. Yumin Abbadini, Mario ...