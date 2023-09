Ginnastica artistica | Mondiali 2023 | la formazione dell’Italia femminile per le qualifiche I quartetti attrezzo per attrezzo

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023) L’Italia è scesa in pedana ad Anversa (Belgio) per disputare la prova podio deidi. Un test importante per le azzurre, che hanno preso confidenza con l’attrezzatura della Spieth all’interno dello Sportpaleis sotto gli occhi del DT Enrico Casella. Il tecnico bresciano ha evidenziato la qualità del volteggio e delle parallele, mentre c’è stata qualche difficoltà alla trave, dove le Fate sono andate rapide per rispettaare i tempi di gara. Le nostre portacolori non si sono limitate a presentare le routine, ma hanno lavorato a fondo per testare ogni dettaglio e sono arrivate un po’ stanche alla fine della giornata. Le vice campionesse d’Europa, che devono purtroppo fare i conti con le assenza di tre nomi di lusso (Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa), scaldano i motori in vista ...