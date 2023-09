Ginnastica artistica | chi è Arianna Belardelli? La debuttante dell’Italia ai Mondiali | volteggio e corpo libero da closer

Leggi su oasport

(Di sabato 30 settembre 2023)sarà la grande esordienteaidi. La 16enne non ha mai preso parte alla rassegna iridata durante la propria carriera, anche perché quella in corso è la sua prima stagione da senior. Domenica 1° ottobre (ore 16.00) farà il proprio debutto nelle qualificazioni ad Anversa. La classe 2007 è stata convocata dal DT Enrico Casella per completare il quintetto azzurro e rimediare alle assenze di Asia D’Amato, Martina Maggio, Giorgia Villa. Tesserata per laHeaven di Roma, con cui è salita sul podio nelle prime tappe di Serie A da neopromossa, l’allieva di Mauro Di Rienzo aveva già avuto modo di mettersi in mostra in campo internazionale durante la Coppa del Mondo: a marzo, in occasione della tappa di Baku ...