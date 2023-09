Giallo a Torino | cadavere in casa con ferite alla testa

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 30 settembre 2023) A dare l'rme è stata la compagna dell'uomo Ildi un uomo è stato trovato ina Giaveno nel torinese. A dare l’rme è stata la compagna. Secondo le prime informazioni la vittima avrebbee lasarebbe stata trovata in disordine. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri per fare luce su quanto accaduto. Al momento i militari stanno vagliando tutte le ipotesi, non si è esclude possa trattarsi di un omicidio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.