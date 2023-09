Giacomo Urtis con il velo da sposa | “Corona è bisessuale Mi ha scaricato | diceva di amarmi”

Giacomo Urtis ha espresso il suo disappunto nei confronti di Fabrizio Corona , che ha parla to della loro presunta relazione durante l'intervista a ...

Giacomo Urtis è deluso e arrabbiato e attacca Fabrizio Corona dopo la smentita delle nozze da parte del 49enne, che in tv, ospite a Belve, ha detto ...

Fabrizio Corona smentisce le nozze Ottimo esordio per “Belve” che martedì 26 settembre ha radunato davanti al video 1.637.000 spettatori per il ...

, o Jenny come si fa chiamare da un po' di tempo, è stato di recente al centro del gossip per un'ipotetica relazione con Fabrizio Corona , con tanto di proposta di matrimonio di quest'...Il medico estetico ha festeggiato in un noto ristorante di Roma. Tra i regali un quadro pop art che lo ritrae nei panni di ...

Giacomo Urtis compie 46 anni, i regali degli amici e 50 rose di uno corteggiatore: le foto Today.it

Giacomo Urtis ama Fabrizio Corona e vuole sposarlo. Il chirurgo dei vip, dopo l'intervista a Belve dell'ex paparazzo, torna a parlare del presunto matrimonio. «Solo buffonateIl chirurgo delle celebrità ha compiuto gli anni festeggiando con un party in grande stile e un corteggiatore misterioso gli ha fatto avere un regalo inatteso.