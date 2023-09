Gesto insolito di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli | è successo allo stadio

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 30 settembre 2023) Il patron Aurelio Deha assistito alla vittoria delcontro il, poi si è reso protagonista di un curioso episodio Forse il migliordella stagione, quello visto in trasferta al Via del mare di. Il match è terminato con un sonoro 0-4, che scaccia i fantasmi delle prime giornate. A decidere la gara la rete di Ostigard nel primo tempo e dei subentranti Politano, Osimhen e Gaetano nella seconda frazione di gioco. La squadra di Garcia è parsa decisamente in palla, cinica sotto porta e solida in difesa, dove si è trovata la giusta dimensione con la coppia Natan-Ostigard, che ormai conta due cleen sheet in tre partite. Come prevedibile Garcia è parso piuttosto contento alla fine della gara.”Stiamo ritrovando continuità, io ero tranquillo sul fatto che avremmo vinto le ...