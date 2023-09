Germania | Bayern strappa pari a Lipsia | Bayer Leverkusen è primo

L'aria di Oktoberfest fa bene al Bayern Monaco che, dopo il 4-3 contro il Manchester United in Champions League e il 7-0 rifilato al Bochum...

Il Bayern Monaco cala il poker all’esordio stagionale della Coppa di Germania , termina 4-0 in casa del Munster. Il triplo vantaggio arriva nella ...

Il Bayern Monaco, come spiegato Dalla Germania, "non avrebbe chiesto compensi alla Federazione per liberare Nagelsmann", il favorito alla panchina ...