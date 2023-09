Genoa | Gilardino | «A Udine dobbiamo portare l’energia positiva che abbiamo avuto contro la Roma»

(Di sabato 30 settembre 2023) Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie Al’se Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie Al’se. PAROLE – «L’euforia è quello che cidentro sempre soprattutto dopo le vittoria come quelle dell’altra sera. E’ energiacheavere e portarci domani a. E’ normale che, visto che giochiamo dopo due giorni,la necessità di un recupero veloce di energie mentali e fisiche. C’è la volontà di andare a fare la partita a. Sappiamo che è una ...

Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l'Udinese Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla ...Alberto, nel corso della conferenza stampa, ha spronato la squadra a utilizzare il morale ... E' ildi Gila - "Sono felice per la prestazione contro la Roma, entusiasta. Ma sono felice ...

Dribbla, segna e gira per i Caruggi: storia di un genovese d'Islanda La Gazzetta dello Sport

Genoa, Gilardino su Messias: "Confido in lui perché ha tanto talento" Milan News

Sebino Nela, ex giocatore giallorosso, si è espresso così nei confronti di José Mourinho a seguito del ko contro il Genoa.Seconda gara nel giro di due giorni e mezzo per il Genoa che domani affronterà l'Udinese in terra friulana. Il tecnico dei rossoblu Alberto Gilardino ha parlato in ...