Gb | William in viaggio da solo a Singapore Kate fa la mamma

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 30 settembre 2023) (Adnkronos) – Gli esami di un figlio prima di tutto.Middleton rompe la tradizione e, a sorpresa, non sarà ail 7 novembre con il principeper la cerimonia degli Earthshot Prize Awards. Le indiscrezioni sono diventate realtà: la principessa del Galles, che in passato non era mancata agli appuntamenti del 2021 a Londra e del 2022 a Boston del 'premio per l'ambiente', promosso dal principe, resterà questa volta a Windsor. Non sarà alla cerimonia della terza edizione degli Earthshot Awards, scrive il Daily Mail, perché vuole rimanere nella residenza di Windsor per "sostenere il principe George", dieci anni, "che questa settimana ha gli esami". Per stare con lui e con gli altri due figli, la principessa Charlotte, otto anni, e il principe Louis, cinque. Come ogni. Con ...