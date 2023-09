Gatto piange mentre viene accarezzato con uno spazzolino | il motivo vi spezzerà il cuore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 30 settembre 2023) Il video di unchecon unoè diventato virale in tutto il mondo. Perché mai l'animale dovrebbe lacrimare proprioriceve le coccole? Ilviil. Unpuòre? La risposta è sì, ma vanno fatte alcune precisazioni importanti. Solitamente non lo fa lacrimando, come un essere umano, ma emettendo alcuni miagolii più lunghi e sommessi rispetto a quelli standard. Il più delle volte questo tipo di miagolio non indica tristezza, ma più la voglia di comunicare una mancanza o un malessere che sta provando momentaneamente. D'altronde si sa: sono animali silenziosi e quando rompono il silenzio, lo fanno perché ...